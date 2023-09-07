Минфин США заявил о блокировке странами Запада суверенных активов РФ на сумму в $280 млрд

Большая часть из них находится в ЕС, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Целевая группа REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), занимающаяся поиском и заморозкой связанных с Россией активов, оценила общую стоимость заблокированных Западом суверенных активов РФ в примерно $280 млрд.

"Общая стоимость активов <...> оценивается примерно в $280 млрд, большая часть из которых находится в ЕС", - следует из заявления американского Минфина, опубликованного по итогам встречи представителей стран - участниц REPO.

Отмечается, что специальная рабочая группа завершила "первоначальную работу по выявлению и учету российских суверенных активов", которые были заморожены и находятся в юрисдикциях стран REPO. "Члены REPO обязались предпринять шаги для того, чтобы выявить все эти активы и гарантировать, что <...> они останутся заблокированными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине".

Участники встречи также обсудили "предпринимаемые инициативы по усилению санкций" против России и меры борьбы с уклонением от ограничений, а также "усилия по пресечению попыток РФ приобрести критически важные технологии двойного назначения", сообщил Минфин.

REPO - созданный в 2022 году многосторонний орган Запада, ведающий поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании санкций. В группу входят министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии, а также Еврокомиссии.