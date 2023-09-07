В Москве 8-10 сентября будут действовать праздничные тарифы на велопрокате

Это связано с Днем города

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специальные тарифы на аренду велосипедов будут действовать в московском прокате 8-10 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"8, 9 и 10 сентября на все велосипеды городского велопроката будут действовать два новых тарифа - всего за 5 рублей. Это: "День города" для станционных велосипедов, "День города 2.0" для электровелосипедов 2.0. Условия тарифов: цена доступа к велосипеду - 5 рублей; действует 24 часа с момента оплаты; 60 минут бесплатно, дальше идет поминутная тарификация. Станционные велосипеды - 4 рубля/ минута, электровелосипеды 2.0 - 5 рублей/минута", - значится в публикации со ссылкой на слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Новые тарифы будут доступны 8-10 сентября в веб-приложении "Велобайк". Обладатели безлимитных "Единых" на карте "Тройка" и студенты с картой москвича могут по-прежнему пользоваться велосипедами "Велобайк" бесплатно.

"Мы дарим москвичам возможность воспользоваться спецпредложением на всех 10 тыс. велосипедов "Велобайк". Предстоящие выходные будут насыщены праздничными мероприятиями по всему городу. Вы сможете выгодно и комфортно доехать до самых интересных площадок на велосипеде. Мы развиваем городской велопрокат, интегрируем велосипеды в транспортную систему и создаем для них необходимую инфраструктуру", - добавил Ликсутов, слова которого приводит департамент.

Столица в этом году отмечает 876-й день рождения. Празднование Дня города состоится 9 и 10 сентября. Мероприятия будут организованы во всех округах и районах Москвы.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия "День города Москвы 2023".