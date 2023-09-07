В МИД РФ назвали возможным создание единой валюты БРИКС в будущем

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский отметил, что путь к этому "небыстрый"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Создание единой валюты в БРИКС может быть в будущем, страны все равно к этому придут. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу TV BRICS.

"Единая валюта - это что-то, что может быть вполне в будущем, но к этому путь небыстрый, непростой. Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться", - сказал он.

Очередной саммит БРИКС проходил с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам лидеры саммита "пятерки" приняли Йоханнесбургскую декларацию, в которой указывалось, что БРИКС пополнился новыми странами. С 2024 года к объединению присоединятся шесть новых государств - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.