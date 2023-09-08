Эксперты допустили, что РФ к 2030 году станет основным поставщиком угля в Индию

По данным исследования, проведенного организацией "Деловая Россия" совместно с "Яков и партнеры", в 2022 году импорт угля из России в Индию вырос с $1,1 млрд до $4 млрд

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 60% российского экспорта металлургического и 42% энергетического угля к 2030 году пойдут в Индию - Россия может стать основным поставщиком коксующегося угля в страну. Также у РФ есть шансы стать основным поставщиком удобрений в Индию. Такую оценку приводят авторы совместного исследования "Яков и партнеры" и общероссийской общественной организации "Деловая Россия", опубликованного в преддверии Восточного экономического форума.

Себестоимость производства коксующегося угля в России примерно на 50% ниже, чем средняя себестоимость в Австралии, США и Канаде, отмечают авторы исследования. По их оценкам, в Индию можно перенаправить до 14 млн тонн российского коксующегося угля, который экспортируется на японский и южнокорейский рынки, и еще 5 млн тонн новых объемов может быть продано в Индию при текущих транспортных тарифах.

Если в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" будет введен единый транспортный тариф, Россия сможет дополнительно экспортировать еще 33 млн тонн и к 2030 году стать основным поставщиком коксующегося угля в Индию, пишут эксперты.

"Критически важным становится вопрос развития логистики как морской, так и железнодорожной. По нашим оценкам, в случае успешного запуска МТК "Север - Юг" его грузооборот превысит 70 млн тонн к 2030 году и 150 млн тонн к 2050 году", - отмечает партнер и соавтор исследования Олег Назаров.

Кроме того, себестоимость производства удобрений в России также значительно ниже, чем у некоторых других экспортеров в Индию - например, Китая. После запуска западного маршрута МТК "Север - Юг" Россия сможет поставлять на индийский рынок еще 6 млн тонн удобрений, что позволит ей стать основным поставщиком в этой категории.

Как отмечают эксперты, в 2022 году импорт угля из РФ в Индию вырос с $1,1 млрд до $4 млрд.