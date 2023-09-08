Блокадники Ленинграда в обращении к ФРГ потребовали прекратить дискриминацию с выплатами

Они заявили, что компенсации перечисляют только лицам еврейского происхождения

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Участники обороны и жители блокадного Ленинграда обратились к правительству ФРГ с требованием прекратить дискриминационную политику с выплатами компенсаций. Такие выплаты должны распространяться на всех пострадавших без разделения по этническому признаку, говорится в тексте обращения, поступившего в распоряжение ТАСС.

"Мы решительно осуждаем двойственную позицию властей ФРГ, которые длительное время перечисляют гуманитарные выплаты блокадникам еврейской национальности, но категорически отказываются под надуманными предлогами распространить их на всех ныне здравствующих блокадников без их разделения по этническим критериям. Ведь изуверский замысел нацистов по истреблению голодом и холодом всего населения непокорного Ленинграда не предусматривал каких-либо исключений по национальному признаку. Жители нашего города всех национальностей были равны перед мучительной смертью, уготованной гитлеровскими извергами", - отмечается в обращении.

Авторы письма констатировали, что попытки "достучаться до совести" германских властей заканчивались безрезультатно. "Вместо справедливых выплат всем блокадникам правительство ФРГ в 2019 году ограничилось гуманитарным жестом по модернизации госпиталя для ветеранов войн", - указали они.

В тексте письма обращается внимание, что ленинградцев-блокадников осталось менее 60 тыс. человек, они живут во многих странах. "Все мы вне зависимости от места проживания объединены единым и нерушимым блокадным братством, - подчеркнули авторы. - Призываем правительство ФРГ, не затягивая, принять единственно верное решение - распространить гуманитарные выплаты на всех без исключения блокадников Ленинграда, которых становится все меньше и меньше".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что власти ФРГ "спустя десятилетия, прошедшие с момента одной из самых страшных трагедий Второй мировой - блокады Ленинграда", в 2021 году начали выплачивать компенсации жителям города, но не всем, а только тем, кто может доказать свое еврейское происхождение. По ее словам, такие действия властей ФРГ неприемлемы и демонстрируют националистический подход и сегрегацию. Захарова отметила, что российская сторона неоднократно ставила этот вопрос перед Германией, но изменений не последовало.

8 сентября отмечается 82-я годовщина начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.