Япония и страны Персидского залива планируют заключить соглашение о свободной торговле

Как отметил глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, товарооборот между Токио и членами ССАГПЗ составляет примерно $100 млрд в год

ДУБАЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Япония и страны - члены Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) возобновляют работу над соглашением о свободной торговле. Об этом заявил глава МИД Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, выступая на пресс-конференции по итогам министерской встречи в рамках стратегического диалога Японии и ССАГПЗ.

"Сегодня мы сделали акцент на возобновлении переговоров, нацеленных на заключение соглашения о свободной торговле между Японией и Советом сотрудничества. Нет сомнений в том, что мы достигнем соглашения в ближайшем будущем", - сказал министр, выступление которого транслировал саудовский телеканал Al Ekhbariya.

По словам аль-Бусаиди, страны Персидского залива рассматривают Японию в качестве одного из ключевых экономических партнеров. В ходе встречи, как отметил министр, стороны договорились укреплять сотрудничество в сферах безопасности, политики и экономики. "Япония <...> играет важную роль в поддержании стабильности региона и содействии экономического развития в наших странах за счет существенных инвестиций", - заявил аль-Бусаиди, подчеркнув, что товарооборот между Японией и членами ССАГПЗ составляет около $100 млрд в год.

Министерская встреча в рамках стратегического диалога Японии и ССАГПЗ прошла в четверг вечером в Эр-Рияде. Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси посетил штаб-квартиру Лиги арабских государств в Каире, где состоялось третье по счету заседание "Арабо-японского диалога".