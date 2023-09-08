На Сахалине увеличили расходы на развитие культуры, образования и экономики

Финансирование трех региональных программ выросло почти на 326 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы во втором (окончательном) чтении приняли поправки в законопроект о бюджете региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, подразумевающие увеличение финансирование на три местные государственные программы почти на 326 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе островного парламента.

"Приняты поправки в законопроект об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Депутаты единогласно проголосовали за законопроект и приняли его в качестве закона Сахалинской области", - рассказали в думе.

По информации областных властей, несмотря на поправки, доходная часть региональной казны не изменяется и составляет на 2023 год более 151 млрд рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов соответственно более 118 и более 115 млрд рублей. Расходная часть также не изменяется и составляет на 2023 год почти 217 млрд рублей, на плановый период 2024 и 2025 годов - более 134 и более 131 млрд рублей соответственно. Это связано с тем, что дополнительное финансирование будет направлено за счет средств резервных фондов.

Дополнительные 373 790 тыс. рублей выделены в 2023 году на госпрограмму "Развитие образования в Сахалинской области". Средства пойдут на предоставление гранта в форме субсидии Сахалинскому государственному университету (СахГУ) в целях финансового обеспечения затрат на проведение текущего и капитального ремонта, материально-техническое оснащение, оплату работ, связанных с модернизацией и развитием объектов инфраструктуры учреждения. Госпрограмма "Развитие сферы культуры в Сахалинской области" в 2023 году увеличена более чем на 197 млн рублей - на предоставление субсидии Сахалинской филармонии на закупку специализированного оборудования. Также в 2023 году увеличено финансирование более чем на 128 млн рублей для госпрограммы "Экономическое развитие Сахалинской области".