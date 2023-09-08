Reuters: США, Индия и Саудовская Аравия обсуждают масштабный проект по развитию транспорта

По данным агентства, обсуждается возможность строительства железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Власти США, Индии, Саудовской Аравии и несколько других стран проводят консультации относительно реализации масштабного инфраструктурного проекта, предусматривающего развитие железнодорожной сети и портов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По словам его источников, обсуждается возможность строительства железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры, предназначенной для транспортировки грузов между этими государствами и Индией. Как уточняется в публикации, есть вероятность, что о соответствующих договоренностях объявят уже на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

Источники отметили, что участники консультаций рассчитывают активизировать торговлю, в том числе между странами Персидского залива и Южной Азии, снизить издержки при перевозках, а также ускорить их. По сведениям агентства, к переговорам также могут присоединиться Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и европейские страны.

В материале констатируется, что США стремятся противодействовать китайской инициативе "Один пояс - один путь" и расширить партнерство с инвесторами в странах Группы двадцати. В материале также отмечается, что Вашингтон рассчитывает на "широкую дипломатическую сделку", предполагающую нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.