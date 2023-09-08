"Известия": цены на лосося в магазинах РФ снизятся осенью на 10-25%

Стоимость изменится благодаря реализации проекта "Камчатская рыба"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Осенью федеральные сети начнут продавать лосось на 10-25% ниже нынешней цены благодаря реализации проекта "Камчатская рыба", в рамках которого ретейлеры будут закупать лососевых напрямую у рыбаков и реализовать их с минимальной наценкой. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу "Рыбного союза" Александра Панина.

Гипермаркеты "Глобус", магазины "ВкусВилл", "Магнит", "Ашан", "Окей" и другие примут участие в проекте, перечислил Панин в беседе с изданием. В компаниях рассказали, что раньше рыбу из Камчатского края продавали в сетях, закупая у дистрибьюторов, но в работе с ними были проблемы: качество товара плохо контролировалось, поставки были нестабильными, менялась цена. По мнению собеседников газеты, новый проект позволит решить эти вопросы.

В пресс-службе "Глобуса" заявили, что уже к середине сентября ассортимент гипермаркетов пополнится неркой и чавычей. В Х5 рассказали, что компания на данный момент не входит в число участников проекта, но в скором времени к нему присоединится. Свое участие в "Камчатской рыбе" подтвердили в "Магните" и "ВкусВилле".

"Ожидается, что к концу осени текущего года в ассортименте магазина появится филе минтая и лососевых, также готовы тестировать ряд других продуктов. Для наших покупателей стоимость рыбы может снизиться до 20-25%", - сообщили во "ВкусВилле".

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили , что участники организации заинтересованы в сотрудничестве с любыми поставщиками качественной продукции, в том числе и в прямых поставках от добытчиков. Обсуждаемый проект вызвал заинтересованность у федеральных ретейлеров, большая часть из них уже принимает в нем участие, добавили в пресс-службе ассоциации.