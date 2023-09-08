Эксперты назвали самые прибыльные профессии в России

Наиболее высокие заработные платы получают топ-менеджеры нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслей, сообщается в исследовании Ассоциации менеджеров и рекрутингового агентства Unicorn Search

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наиболее высокие заработные платы в России получают топ-менеджеры нефтегазовой, логистической и фармацевтической отраслей, выяснили Ассоциация менеджеров и рекрутинговое агентство Unicorn Search, проведя более 110 глубинных интервью руководителей высшего звена.

"В соответствии с проведенным исследованием, наиболее высокие заработные платы получают топ-менеджеры нефтегазовой отрасли, чей средний годовой доход составляет 47,8 млн рублей. Кроме того, в данной сфере установлена годовая премия, которая в среднем составляет 20,3 млн рублей и зависит от показателей сотрудника. Лидерами по заработной плате также являются управленцы логистической деятельности, чей годовой доход составляет в среднем 34,6 млн рублей, а годовая премия - 23,1 млн рублей", - указано в исследовании, материалы которого есть в распоряжении ТАСС.

В фармацевтической индустрии, которая занимает третье место по уровню заработной платы, годовой доход топ-менеджеров составляет 32,2 млн рублей, а годовая премия зависит от достижения целей. Ее средняя величина - около 39 млн рублей. В банковской сфере средний заработок топ-менеджера составляет 29,8 млн рублей в год, а годовая премия - порядка 12,1 млн рублей.

Отмечается, что в технологических компаниях годовой заработок топ-менеджеров составляет 26,7 млн рублей, а премия - около 18,5 млн рублей. Топ-менеджеры страховых компаний получают 26,4 млн рублей в год, их годовая премия редко превышает 7,9 млн рублей. Сотрудники инвестиционных фондов, занимающие высокие должности, получают годовую зарплату в 18,3 млн рублей. Однако они имеют самую высокую премиальную часть на всем рынке - в среднем до 54,1 млн рублей за успешную сделку.