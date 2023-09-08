В Саратовской области до конца года планируют запустить единую цифровую карту жителя

Проект объединит в одном инструменте региональные меры поддержки населения, электронные рецепты на лекарства и программу лояльности

САРАТОВ, 8 сентября. /ТАСС/. Единая цифровая карта жителя Саратовской области будет запущена в пилотном режиме до конца 2023 года. Проект объединит в одном инструменте региональные меры поддержки населения, электронные рецепты на лекарства и программу лояльности, сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

Единая цифровая карта жителя - это дебетовая банковская карта "Мир" с дополнительными опциями.

"Сервисы карты будут доступны на территории Саратовской области в пилотном режиме до конца 2023 года. Партнером проекта может стать любой банк, поскольку карта жителя является единым многофункциональным инструментом на основе единой платежной системы "Мир", - сказал министр в кулуарах деловой программы "Роуд - Шоу: Моя страна - Приволжский федеральный округ", которая проходит в рамках II Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом" в Саратове.

В карту будут внедрены в том числе меры поддержки отдельных категорий граждан и социальные выплаты, электронные рецепты на лекарства, льготный проезд, пропуск в школу и оплата горячего питания, получение скидок, кешбэков и бонусов от партнеров по программе лояльности.

Кроме того, Старков выделил среди внедряемых сервисов услугу "молочная кухня", благодаря которой семьи могут получать льготное детское питание для кормящих мам и детей до трех лет. По его словам, с внедрением карты получится упростить процедуру получения такого питания - уйти от выдачи талона на определенное наименование товара.

"Коллеги из министерства труда и социальной защиты области сообщают, что большинство людей не устраивает льготное питание, которое они получают. После внедрения карты можно будет выбрать в аптеке любое представленное наименование товара в рамках льготы. Если оно дороже предусмотренной суммы, то доплатить разницу", - пояснил он.

О спортивно-деловом марафоне

Программа деловых мероприятий "Роуд - Шоу: Моя страна - Приволжский федеральный округ" проходит в рамках II Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом" в Саратове с 7 по 9 сентября. Деловая программа включает в себя пленарные заседания и дискуссии на темы, в числе которых искусственный интеллект и БПЛА, технологии для "умного города". Также там представлена выставка с лучшими цифровыми и инженерными решениями производителей ПФО.

II Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом" проходят в трех форматах: спортивные соревнования по 8 дисциплинам, физкультурно-творческий фестиваль и деловая программа. Спортивно-деловой марафон объединит представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, муниципалитеты, бизнес и некоммерческие организации

В спортивных соревнованиях участвуют более 600 спортсменов из 11 регионов страны.