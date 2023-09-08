Премьер Таиланда намерен привлечь инвестиции в экономику страны в ходе ГА ООН

Сеттха Тхависин подчеркнул, что для того, чтобы иностранные инвестиции принесли результат, потребуется от двух до трех лет

БАНГКОК, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр и министр финансов Таиланда Сеттха Тхависин рассчитывает прилечь инвестиции в страну в ходе своей поездки в США для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

В рамках подготовки к предстоящей поездке, которая рассматривается как возможность представить инвестиционные возможности Таиланда лидерам международного бизнеса, премьер провел встречу с генеральным секретарем Совета по инвестициям Наритом Тердстирасукди для обсуждения стратегии по привлечению иностранных инвестиций.

Тхависин подчеркнул, что для того, чтобы иностранные инвестиции принесли результат, потребуется два-три года, поэтому его правительство должно начать работу немедленно.

В соответствии с пятилетним планом, который будет реализован в этом году, Совет по инвестициям стремится содействовать привлечению средств для развития высоких и "зеленых" технологий, а также инновационного бизнеса. Ведомство одобрило с 2018 года иностранные инвестиционные проекты стоимостью 1,8 трлн батов ($50 млрд). В тройку крупнейших отраслей, куда поступают инвестиции, входят электроника, нефтехимия и автомобилестроение.

78-сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась 5 сентября в Нью-Йорке. Кульминацией мероприятия станет проведение 19-25 сентября недели высокого уровня, на которую съедутся лидеры и главы МИД со всего мира. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.