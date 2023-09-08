Товарооборот между Хабаровским краем и Белоруссией в 2023 году увеличился более чем на 60%

По словам заместителя председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслана Страхара, в структуре белорусского экспорта преобладают поставки техники, иной промышленной продукции, а также продуктов питания

ХАБАРОВСК, 8 сентября. /ТАСС/. Товарооборот Белоруссии и Хабаровского края с начала 2023 года увеличился более чем на 60%, сообщил заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар на заседании рабочей группы по взаимодействию правительства региона со Белоруссией по вопросам развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

"Мы преодолели план не только допандемийного 2019 года, но и продолжаем увеличивать показатели экспорта и импорта. За 2022 год товарооборот Республики Беларусь и Хабаровского края составил $42,6 млн, увеличился более чем в два раза. За первое полугодие 2023 года наш взаимный товарооборот увеличился на 63%, в том числе импорт в Белоруссию из Хабаровского края - в 5,8 раз", - сказал Страхар. Заседание прошло в Хабаровске в рамках Дальневосточного форума предпринимателей.

Он отметил, что в структуре белорусского экспорта преобладают поставки техники, иной промышленной продукции, а также продуктов питания. Основу поставок в Беларусь из Хабаровского края составляет рыбная продукция.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев во время заседания заявил, что белорусские товары пользуются большим спросом в регионе, расширяется их ассортимент, открываются новые магазины. Как сообщали ТАСС ранее в краевом правительстве, на потребительском рынке представлены белорусские сахар, соль, сыры, молочная, мясная и бакалейная продукция, детское питание, фруктовая и овощная консервация, детские товары, одежда и другое. Отмечается увеличение интереса к белорусской технике, которая используется в сельскохозяйственной отрасли, в жилищно-коммунальном хозяйстве, горнодобывающей, лесопромышленной и других отраслях.

В Хабаровске 8 сентября стартовал V Дальневосточный форум предпринимателей. Он объединил два формата - предпринимательский и экспортный. На площадках форума обсуждаются вопросы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, сотрудничества с предприятиями Республики Беларусь, приграничного Китая, развития строительного кластера, снижения административного давления на предпринимателей и другие.