Более 30% опрошенных российских компаний повысили зарплаты работникам летом

Еще 19% работодателей намерены сделать это осенью, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Больше трети (35%) российских работодателей этим летом повысили зарплаты сотрудниками, еще столько же расширили штат. Повысить зарплаты осенью планируют 19%, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"42% работодателей оценивают лето 2023 года для своей компании на 3 балла из 5. Треть опрошенных (30%) уверены, что лето для них прошло на 4 балла. На 5 из 5 оценили работу своей компании 15% участников опроса. Больше трети опрошенных (35%) отметили, что этим летом они повысили зарплаты сотрудникам", - говорится в итогах исследования.

Согласно результатам опроса, еще столько же (35%) работодателей расширили штат сотрудников. Также 28% увеличили количество клиентов и заказчиков, 25% - открыли новые направления, 20% - увеличили прибыль компании летом 2023 года, 19% - избежали лишних увольнений, еще 19% - стали более узнаваемыми.

Кроме того, 13% HR-специалистов уточнили, что их компания вышла на новый рынок, а 6% респондентов стали участниками престижных рейтингов. "58% работодателей планируют осенью нанять больше персонала. 52% опрошенных хотят увеличить прибыль компании. Выйти на новый рынок думают 25% участников опроса, а увеличить зарплаты 19% респондентов", - отмечается в исследовании.

Аналитики выяснили, что также 10% опрошенных планируют больше внимания уделять профессиональным навыкам будущих кандидатов, 9% - открыть новый офис, 2% - считают, что стоит перевести персонал на гибридный формат работы, и только 1% компаний хотят перевести всех сотрудников на удаленку.

Опрос провели в августе 2023 года, в нем приняли участие более 360 компаний из всех регионов России.