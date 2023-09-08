Московская компания увеличила выпуск продукции в 4,2 раза благодаря нацпроекту

На предприятии внедрили новые стандарты работы, перераспределили персонал на потоке и ввели эффективную организацию рабочего пространства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Металлообрабатывающая компания в Москве увеличила выпуск продукции благодаря национальному проекту "Производительность труда" в 4,2 раза. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Компания - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "Инструменты новых технологий" (ИНТ) увеличила выпуск ленточных пил в 4,2 раза - с 38 до 161 штуки на человека в смену благодаря нацпроекту "Производительность труда", - сказали в пресс-службе.

В качестве пилотного потока предприятие и эксперты регионального центра компетенций выбрали процесс изготовления ленточных пил для резки металла и других материалов. Инструмент широко используется в различных отраслях промышленности.

За шесть месяцев на предприятии внедрили новые стандарты работы, перераспределили персонал на потоке и ввели эффективную организацию рабочего пространства, а также скорректировали программное обеспечение оборудования. Помимо этого, изменили порядок упаковки заказов, вывели операции по маркировке готового товара за пределы производственного процесса. Это позволило сократить временные и трудовые затраты.

"Благодаря примененным методикам время изготовления партии из пяти ленточных пил сократилось на 76% - с 57 до 13 минут, а выпуск продукции в смену увеличился на 322% - с 38 до 161 единицы. Кроме того, прошли обучение методикам бережливого производства и получили сертификаты два внутренних тренера. Они будут передавать свои знания другим сотрудникам и распространять наработанные на пилотном потоке практики на все производство", - перечислили в пресс-службе.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.