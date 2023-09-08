Инфляция в Германии в августе немного замедлилась и составила 6,1%

В июле инфляция в ФРГ достигла 6,2% в годовом исчислении

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Инфляция в ФРГ несколько замедлилась в августе и составила 6,1% в годовом выражении. Такие окончательные данные опубликовало Федеральное статистическое ведомство Германии.

По его информации, потребительские цены в августе выросли на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с июлем они увеличились на 0,3%. В июле инфляция в ФРГ достигла 6,2% в годовом исчислении. "Таким образом, уровень инфляции остается на высоком уровне", - подчеркнула глава статведомства Рут Бранд. "Рост цен на продукты питания и энергоносители превышает общий уровень и поддерживает высокий уровень инфляции", - добавила она.

В то же время в статистическом ведомстве указали, что в августе продукты питания подорожали на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, энергоресурсы - на 8,3%.