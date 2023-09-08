Цена газа в Европе выросла на 8% на фоне забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $394 за 1 тыс. куб. м

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в пятницу подскочила на 8,4% на фоне новостей о начале в пятницу забастовок на СПГ-заводах Chevron в Австралии, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $394 за 1 тыс. куб. м, или €35,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Ранее профсоюзный альянс Offshore, объединяющий работников газодобывающей и газоперерабатывающей отраслей Австралии, сообщил о начале в пятницу, 8 сентября, в 08:00 мск забастовки работников двух СПГ-заводов нефтегазовой компании Chevron. Произошло это после неудавшихся переговоров об оплате и условиях труда с администрацией Chevron.

По данным Australian Financial Review два СПГ-завода Chevron, расположенные в Горгоне и Уитстоне на северо-западе континента, ежегодно производят около 24,5 млн тонн СПГ, что превышает 5% мировых мощностей. Полная остановка этих предприятий на две недели может привести к резкому росту цен на газ, полагает издание, отмечая, что на фоне сокращения Россией поставок природного газа в Европу, многие страны полагаются в том числе на австралийский СПГ. Крупнейшими потребителями газа с заводов в Горгоне и Уитстоне выступают Япония, Китай и Индия. Средняя зарплата сотрудников предприятий составляет 240 тыс. австралийских долларов ($153 тыс.) в год, тогда как профсоюзы требуют увеличить ее до более чем 300 тыс. австралийских долларов ($191 тыс.) в год.

Австралия входит в число крупнейших экспортеров СПГ на мировом рынке наряду с Катаром и США. По данным австралийского министерства промышленности, доля страны в мировых поставках этого вида топлива достигла 21%. Основными импортерами австралийского СПГ в прошлом году стали Япония, Китай и Южная Корея.