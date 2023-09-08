Премьер Эстонии предложила ввести торговое эмбарго против РФ со стороны соседних стран

Для успешной реализации этой идеи ключевое значение имеет позиция Финляндии, считает Кая Каллас

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер Эстонии Кая Каллас предложила граничащим с Россией странам ввести против нее единое торговое эмбарго. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

Как утверждает портал со ссылкой на главу кабмина республики, другие приграничные страны (Польша, Литва, Латвия и Финляндия) пока не поддержали данное предложение. При этом для успешной реализации этой идеи ключевое значение имеет позиция Финляндии, считает эстонский премьер. Она также пообещала обсудить этот вопрос с новым премьер-министром республики Петтери Орпо.

По словам же министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, из прибалтийской республики в Россию якобы ежедневно завозят "электронику, заводское оборудование, продукты питания и пластмассы". Сама же Эстония не может позволить себе без поддержки других стран перекрыть границу с РФ, поскольку в таком случае пострадают местные предприятия.

Ранее в прибалтийской республике разгорелся политический скандал, связанный с компаниями мужа Каллас Арво Халлика Stark Logistics и Stark Warehousing, которые продолжали предоставлять транспортные и складские услуги в России после начала ее спецоперации на Украине, при этом сама эстонский премьер считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров стран Евросоюза. В ходе слушаний в парламенте выяснилось, что Каллас предоставила холдинговой компании мужа Novaria Consult два займа на финансирование деятельности данных предприятий общей суммой 370 тысяч евро. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компаний ее супруга в России, но отказалась уходить в отставку. Эстонский премьер пояснила, что накопления, из которых Халлику были выданы займы, сформировались до начала карьеры Каллас в политике.