Сбербанк выразил намерение помочь Камчатке в создании туристической инфраструктуры

Губернатор края Владимир Солодов и глава Сбербанка Герман Греф обсудили перспективы государственно-частного партнерства

ТАСС, 8 сентября. Сбербанк окажет Камчатке помощь в создании туристической инфраструктуры в регионе, заявил во время встречи с губернатором края Владимиром Солодовым глава Сбербанка Герман Греф.

"На Камчатку стремятся приехать туристы со всей нашей большой страны. Вулканы и ледники, бурные реки и водопады, горячие источники и гейзеры — вся природа этого удивительного края уникальна. Такие возможности для развития туризма нельзя упускать, и Сбер готов оказать в этом поддержку. Сейчас многое зачастую упирается в недостаточность туристской инфраструктуры надлежащего качества, и подобную инфраструктуру мы поможем создать", - цитирует Грефа пресс-служба Сбербанка.

Стороны обсудили перспективы государственно-частного партнерства, сотрудничества в области цифровизации туристической отрасли, применения искусственного интеллекта по нескольким направлениям, а также обучения команды губернатора применению информационных технологий в управлении регионом в СберУниверситете и "Школе 21", уточняется в сообщении.