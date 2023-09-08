В Думу вносят законопроект о предельно допустимой розничной цене на бензин

Согласно документу, срок действия предельно допустимых розничных цен не может составлять менее трех и более пяти лет, если иное не установлено кабмином

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносят на рассмотрение палаты законопроект об установлении предельно допустимой розничной цены на бензин и дизельное топливо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Слуцкого.

Поправки предусматриваются в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации". Так, предлагается прописать, что на автомобильный бензин и дизельное топливо правительство РФ установит предельно допустимые розничные цены, выше которых эти виды товаров не могут быть реализованы потребителям.

Отмечается, что срок действия предельно допустимых розничных цен не может составлять менее трех и более пяти лет, если иное не установлено кабмином.

По мнению разработчиков проекта, реализация инициативы создаст экономически взаимовыгодные отношения между поставщиками топлива и потребителями, а также обеспечит условия для надежного обеспечения потребителей моторным топливом. Кроме того, политика ценообразования в отношении автомобильного бензина и дизельного топлива станет наиболее безболезненной для населения, указали авторы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2024 года.