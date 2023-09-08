"Мегафон" намерен обеспечить навигацию к плавучему хранилищу газа в Мурманской области

Как сообщили в пресс-службе компании, скорость передачи данных по защищенному каналу связи составит до 500 Мбит/с

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский сотовый оператор "Мегафон" создал для "Росморпорта" защищенный канал связи для обеспечения безопасного судоходства танкеров-газовозов к плавучему хранилищу газа в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Мегафона".

"Мегафон построил для ФГУП "Росморпорт" защищенный канал связи протяженностью 50 км для передачи изображения с радаров и метеоданных. Теперь устойчивый сигнал и непрерывность потока данных позволят контролировать безопасность движения танкеров-газовозов к плавучему хранилищу газа в Мурманской области", - рассказали в компании.

Защищенная сеть объединила в себе объекты "Росморпорта": автоматизированный радиотехнический пост в акватории Баренцева моря и Центр системы управления движением судов. Скорость передачи данных по сети составит до 500 Мбит/с. Поддерживать связь с судами будет возможно в режиме реального времени, подчеркнули в "Мегафоне". Таким образом, операторы службы управления движением судов смогут вести круглосуточное наблюдение за навигационной обстановкой в акватории и помогать танкерам-газовозам безопасно подходить к терминалу с плавучими хранилищами газа для разгрузки и погрузки.

"Наш партнер в Мурманской области выполняет сложные и ответственные задачи по сопровождению танкеров к терминалу с плавучими хранилищами и контролю за процессом перевалки газа. Эта работа еще больше усложняется спецификой погодных условий в регионе", - приводит пресс-служба слова директора по развитию корпоративного бизнеса "Мегафона" в Северо-Западном регионе Юлии Сябитовой. В компании заключили, что уже обладают опытом в области обеспечения безопасности судоходства в Камском бассейне на территории Пермского края.