Российский рынок акций на Московской бирже демонстрирует рост основных индексов

Индекс Мосбиржи вырос до 3 183,24 пункта к 10:10 мск

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Московской бирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,3%, до 3 178,44 пункта, индекс РТС - на 0,26%, до 1 016,67 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи вырос до 3 188,39 пункта (+0,61%), индекс РТС находился на уровне 1 021,05 пункта (+0,69%).

По данным биржи на 10:10 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,45%, до 3 183,24 пункта, индекс РТС - на 0,55%, до 1 019,62 пункта.

Курс доллара на Мосбирже растет на 0,11% - до 98,36 рубля, евро теряет 0,05%, опускаясь до 105,36 рубля. Курс юаня находится на уровне 13,364 рубля (-0,4%), свидетельствуют данные торгов на 10:10 мск.