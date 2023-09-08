СМИ: в перевозке зерна из РФ в Турцию задействуют 40 судов

По данным газеты Sabah, отгрузка зерна будет проходить в портах Туапсе и Новороссийск

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. В перевозке миллиона тонн российского зерна в Турцию будут задействованы 40 судов водоизмещением 25 тыс. тонн каждое. Об этом сообщила газета Sabah со ссылкой на свои источники.

График рейсов этих судов в настоящее время уточняется. Отгрузка зерна будет проходить в портах Туапсе и Новороссийск.

В Турции зерно будет доставлено на частные мукомольные заводы. В первую очередь мука должна будет пойти в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и ЦАР. Эти страны в приоритете, поскольку у них нет собственных мукомольных мощностей. В перспективе мука из российского зерна будет отправлена в Чад, Ливию, Джибути, Йемен и Эфиопию.

По словам директора Турецкой федерации производителей муки Халука Тезджана, для Турции не составит труда переработать миллион тонн зерна из РФ, мощности это позволяют.

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, которые обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Стороны отметили, что этот проект не является заменой зерновой сделки, которая прекратилась 18 июля. Его цель не допустить критических проблем с продовольствием в нуждающихся странах. Турция выразила поддержку этой инициативе и заявила, что готова ее реализовать.