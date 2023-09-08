В Москве промышленность за январь - июль нарастила объем производства более чем на 12%

По итогам семи месяцев выросло производство одежды, электрического оборудования, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Москве за семь месяцев текущего года вырос на 12,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Столичные предприятия продолжают наращивать промышленное производство, основным фактором которого остается развитие обрабатывающего сектора. Так, за семь месяцев 2023-го производство в Москве выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а выпуск продукции обрабатывающих предприятий столицы за то же время увеличился на 14%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что по итогам семи месяцев выросло производство одежды, электрического оборудования, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

"Предприятия активно пользуются различными инструментами для развития бизнеса, разработанными правительством Москвы. Благодаря этому уверенный рост продолжает демонстрировать ряд других важных отраслей столичной промышленности. Так, за отчетный период объем выпуска продуктов питания вырос на 26,2%, компьютеров, электронных и оптических изделий - на 28,4%", - поделился руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Одна из наиболее востребованных и эффективных мер системной поддержки московских производителей - присвоение статуса промышленного комплекса, который дает право на различные налоговые преференции. Сэкономленные благодаря льготным ставкам налогообложения средства предприятия могут направить на собственное развитие. Сегодня в городе действуют 67 промкомплексов, на площадках которых заняты 77 тыс. человек.