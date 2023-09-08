"Камаз" может начать сборку прототипов и испытания беспилотных автобусов в 2025-2030 годах

Целью программы является достижение абсолютного автономного движения под контролем искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба автопроизводителя

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Камаз" планирует начать сборку прототипов и проведение испытаний беспилотных автобусов в 2025-2030 годах. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Другим не менее важным вектором развития являются беспилотные транспортные средства. Сборка прототипов беспилотных автобусов, испытания и доводка запланированы на 2025-2030 годы. Целью программы является достижение абсолютного автономного движения под контролем искусственного интеллекта", - говорится в сообщении "Камаза".

В июне 2023 года по трассе М-11 было запущено движение беспилотных грузовиков "Камаз" для перевозки коммерческих грузов. Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача "Камаз-54901".

Модель оснащена системами связи, навигации, технического зрения, обработки входящей информации. Грузовики работают с использованием хабов. Таким образом происходит перецепка с обычного тягача на тягач, способный двигаться в беспилотном режиме. На данный момент в каждом грузовике "Камаз" в любом случае присутствует водитель.

В сообщении автопроизводителя также отмечается, что перспективным направлением для "Камаза" является создание водоробуса на санкционно устойчивой компонентной базе. Производство опытного образца запланировано на 2024 год.

О планах представить в 2024 году водоробус на новой компонентной базе из России и дружественных стран ранее сообщал гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.