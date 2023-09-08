Германия продлит на полгода внешнее управление активами "Роснефти"

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Внешнее управление Федерального сетевого агентства Германии, под которое в прошлом году были переданы активы компании "Роснефть" в республике, будет продлено на полгода. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

В целях обеспечения энергоснабжения германское правительство продлевает срок доверительного управления Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH на основании Закона об энергетической безопасности до 10 марта 2024 года, отмечает агентство. Ранее режим внешнего управления действовал до середины сентября.