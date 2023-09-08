Объем инвестиций из России в Грузию вырос в первом полугодии в семь раз

Их объем составил $56,4 млн, сообщила Национальная служба статистики Грузии

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /ТАСС/. Объем прямых инвестиций из России в Грузию в первом полугодии 2023 года вырос более, чем в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщила Национальная служба статистики Грузии.

По данным ведомства, с января по июнь инвестиции из РФ в Грузию составили $56,4 млн, в то время как за первые шесть месяцев прошлого года - $7,9 млн. В первом и втором кварталах показатели российских инвестиций примерно равные - $29,3 млн и $29,1 млн соответственно.

Следи стран, инвестировавших больше всего средств в Грузию в первом полугодии, Россия уступает Нидерландам ($327,8 млн), Турции ($142,9 млн), Великобритании ($142,5 млн), Японии ($73,7 млн) и США ($71,4 млн).