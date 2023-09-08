В Якутии намерены создать центр по производству беспилотников

Реализовать проект планируют в течение ближайших трех лет

ЯКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Региональный научно-производственный центр по развитию беспилотной авиации планируется создать в Якутии, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Якутия и АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" развивают сотрудничество в области поддержки и развития отрасли беспилотных летательных аппаратов и авиации Российской Федерации в республике, в том числе создания регионального научно-производственного центра по развитию беспилотной авиации", - говорится в сообщении.

Подписание состоялось в Якутске. "Во многих отраслях экономики, социальной сферы использование беспилотных летательных аппаратов становится обязательной технологией. При этом нужно учитывать особенности региона. Создание научно-производственного центра позволит решить эти задачи, внедряя идеи наших разработчиков в практику", - привели в пресс-службе слова Николаева.

"Надеемся, что в течение ближайших трех лет на территории республики будет развернут один из самых перспективных научно-производственных центров по производству дронов в России. Республика может стать одним из самых квалифицированных заказчиков, потому что задачи транспортной доступности здесь очень большие. Кроме того, мы рассчитываем на то, что республика сможет полностью развивать потенциал, связанный с IT", - процитировали Пескова в пресс-службе.

Меморандум об установлении партнерских отношений и развитии сотрудничества подписали глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор АНО "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков и директор технопарка "Якутия" Петр Габышев.