В МИД КНР заявили, что саммит Группы двадцати в первую очередь посвящен экономике

В ведомстве прокомментировали вопрос одного из журналистов, согласится ли Китай на саммите осудить в итоговом документе военные действия на Украине

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Саммит Группы двадцати (G20) главным образом предназначен для обсуждения вопросов мировой экономики. Так в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала вопрос одного из журналистов, согласится ли Китай на грядущем саммите осудить в итоговом документе военные действия на Украине.

"Прежде всего саммит G20 является крупным форумом по международному экономическому сотрудничеству. Мы всегда считали, что Группа двадцати должна сосредоточиться на своих обязанностях, укреплять координацию макроэкономической политики и способствовать развитию мировой экономики", - сказала Мао Нин.

Она также добавила, что "по украинскому вопросу позиция Китая последовательна и очень ясна".

В ноябре прошлого года ожесточенные споры между участниками саммита G20 на Бали вызвал пункт итоговой декларации, касающийся осуждения военных действий на Украине.

По окончании саммита президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что этот вопрос стал самым обсуждаемым и наиболее сложным, однако документ все же удалось согласовать. В истории саммитов G20 еще не было случаев, когда итоговая декларация не была принята. Опрошенные Reuters эксперты считают, что такой прецедент стал бы серьезным ударом по престижу форума.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Российскую делегацию в Индии возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.