Жители ЛНР получат 2,2 млрд рублей в качестве компенсации за уничтоженное ВСУ жилье

Выплаты направят более 2,4 тыс. жителей республики

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. жителей Луганской Народной Республики получат более 2,2 млрд рублей компенсаций за жилье, уничтоженное в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"В республике начаты выплаты компенсаций за утраченное и поврежденное жилье для более чем 2,4 тыс. жителей республики, заявления которых были одобрены в текущем году с января по август включительно. Общая сумма выделенных средств составила более 2,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Более 1,7 тыс. жителей региона получат компенсацию за уничтоженное жилье, более 600 человек - за поврежденное обстрелами ВСУ.

31 августа в пресс-службе правительства ЛНР сообщали, что правительство региона утвердило новый порядок предоставления компенсации за жилье, уничтоженное или поврежденное в результате обстрелов со стороны ВСУ и расширило категории жителей, которым теперь доступны выплаты.

В 2022 году правительство ЛНР приняло постановление, согласно которому выплаты за утрату жилых помещений производятся в размере 35 тыс. рублей за 1 кв. м, за поврежденное жилье - 6 тыс. рублей за 1 кв. м. Кроме того, за утрату имущества первой необходимости производится выплата 100 тыс. рублей.

22 августа министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов сообщал, что депутаты Народного совета (парламента) ЛНР по представлению врио главы республики Леонида Пасечника и правительства региона внесли изменения в закон о бюджете региона, увеличив почти на 5 млрд рублей расходы на выплаты компенсации за жилье, уничтоженное обстрелами ВСУ.