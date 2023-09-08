Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и плановый период

По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Правительство России завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов, он направлен в первую очередь на исполнение социальных обязательств перед людьми. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета.

"Правительство завершает подготовку бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. Он направлен на решение самых важных и масштабных задач развития страны. Прежде всего - это исполнение в полном объеме перед людьми социальных обязательств, о которых говорит президент, и поддержку положительных изменений в экономике", - сказал глава кабмина.

Он добавил, что бюджет будет направлен в том числе на мероприятия, которые будут утверждены в рамках стратегических сессий.

Профицит бюджета

Председатель правительства отметил, что экономика адаптируется к текущим вызовам. "По итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюсом", - сказал Мишустин.

Как объяснил премьер-министр, во многом профицит бюджета произошел из-за существенного роста ненефтегазовых доходов. Он отметил, что итогам последнего месяца лета они превысили 1 трлн 820 млрд рублей, что на 56,5% больше уровня прошлого года. "В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики", - добавил глава кабмина.

"Устойчивый курс на положительные изменения позволяет рассчитывать на исполнение федерального бюджета в текущем году с дефицитом на уровне первоначального прогноза в 2% ВВП", - сообщил Мишустин. Он добавил, что, по данным Минэкономразвития, "на таком фоне можно говорить о сохранении и даже улучшении этих тенденций в будущем году".

Говоря о расходах, глава кабмина указал, что они после периода авансирования в начале года вернулись к традиционным показателям и по итогам августа составили около 2,24 трлн рублей. "В целом же с января дефицит федерального бюджета ниже 1,5% ожидаемого валового внутреннего продукта за год", - отметил Мишустин.

"Работа над проектом следующего трехлетнего бюджета шла на фоне восстановления деловой активности, которое было более динамичным, чем ранее предполагали некоторые эксперты, в том числе из международных организаций", - заключил он.

Нефтегазовые доходы восстановились, несмотря на внешнее давление, сказал глава кабмина. "Нефтегазовые поступления, несмотря на внешнее давление, восстановились. По данным Минфина, с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения", - сказал глава кабмина.

Данные Минфина

Из данных Минфина следует, что поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе - августе 2023 года снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн рублей против 7,818 трлн рублей годом ранее. Также Минфин сообщал, что федеральный бюджет РФ в сентябре может получить 279,12 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

При этом помощник президента РФ Максим Орешкин в середине августа заявил в авторской колонке для ТАСС, что нефтегазовые доходы существенно увеличатся в ближайшие месяцы, при этом их дополнительный объем до конца года составит около 800 млрд рублей.

По предварительной оценке Минфина РФ исполнения федерального бюджета за январь - июль 2023 года, ненефтегазовые доходы составили 10,33 трлн рублей и увеличились на 19,8%. По данным министерства, в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января - июля 2023 года свидетельствуют о значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

При этом ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил в интервью ТАСС, что ненефтегазовые доходы по итогам 2023 года превысят план на 1 трлн рублей за счет роста НДС, оборотных налогов и налога на сверхприбыль. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин в авторской колонке для ТАСС сказал, что сильная экономическая динамика обеспечит сохранение высоких темпов роста ненефтегазовых доходов в дальнейшем.

По предварительным данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ в январе - июле составил 2,81 трлн рублей. Ранее глава министерства Антон Силуанов сказал в интервью ТАСС, что дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году составит 2-2,5% ВВП, однако точный его размер будет ясен по итогам третьего квартала. Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться до 0,7% в 2025 году.