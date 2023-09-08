8 сентября, 09:08

В ЕК заявили, что не будут обсуждать субсидии на транзит украинского зерна через Клайпеду

Первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что транспортные затраты могут быть снижены благодаря усилиям готовых к перевозке зерна сторон

ВИЛЬНЮС, 8 сентября. /ТАСС/. Вопрос субсидий транзита украинского зерна через Клайпедский государственный морской порт Литвы в повестку работы Еврокомиссии (ЕК) не включался. Об этом заявил журналистам находящийся в Вильнюсе с визитом первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Субсидирование конкретных транспортных затрат [транзита зерна Украины через Литву] в настоящее время не обсуждается", - сказал он.

Первый замглавы ЕК считает, что транспортные затраты могут быть снижены благодаря усилиям готовых к перевозке зерна сторон. "Следует оценить, что административными и инфраструктурными усовершенствованиями мы можем сделать, чтобы снизить расходы на перевозку", - отметил Домбровскис.

В конце августа глава Минтранса Литвы Марюс Скуодис заявил, что зерно с Украины через балтийскую республику не перевозится из-за слишком больших накладных расходов и призвал ЕС солидарно подключиться к решению этой общей задачи. Как сообщил генеральный директор Клайпедского порта Альгис Латакас, госпредприятие способно перегружать 10 млн тонн украинского зерна в год. 

Теги:
ЛитваДомбровскис, Валдис
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