В Крыму гостиницу "Украина" переименовали в "Симферополь гранд отель"

В ближайшую неделю планируют обновить сайт организации

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Гостиница "Украина" в Симферополе официально сменила название на "Симферополь гранд отель", сообщили ТАСС в администрации гостиницы.

"У нас произошел плановый ребрендинг нашего отеля. Теперь он называется "Симферополь гранд отель". Так как ребрендинг у нас произошел буквально с прошлой недели, все еще в разработке, и сайт у нас со следующей недели, с понедельника, должен быть переименован", - рассказали в пресс-службе.

Трехзвездочную гостиницу "Украина" построили в 1958 году по проекту архитектора Бориса Кондрацкого. Она оформлена в классическом стиле и располагается в центре Симферополя. Всего в нем 84 номера.