"Атом" рассматривает возможность производства электрокаров в Татарстане

Серийное производство электромобилей компания намерена запустить во второй половине 2025 года

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. "Атом" может запустить производство российского электрокара на новых площадках, если спрос на автомобили окажется высоким. В частности, компания хотела бы организовать производство в Набережных Челнах в Татарстане, сообщил директор по взаимодействию с органами государственной власти компании "Атом" Анатолий Кияшко на пресс-конференции в рамках форума "Ростки" в Казани.

"[Будем ли мы строить отдельный завод], будет зависеть от спроса. Если люди будут покупать, если бизнес будет покупать, нарастить объемы производства сейчас не проблема. Тем более электрокары, электромобили - это более просто в процессе производства, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому у нас есть определенные ориентиры на то, сколько мы хотим продать, произвести. Но если вдруг будет какой-то серьезный спрос, то мы сможем построиться", - сказал Кияшко.

Как сообщалось ранее, в августе была достигнута договоренность о том, что электромобили "Атом" будут производиться на автозаводе "Москвич". Кияшко отметил, что рассматривались различные варианты для размещения площадки, в том числе в Татарстане.

"Московская площадка технологически более подготовлена на текущий момент времени. Но мы только за и будем прикладывать определенные усилия, чтобы производство было и в Набережных Челнах тоже", - сказал Кияшко, отметив, что штаб-квартира компании остается в Набережных Челнах.

Электромобиль "Атом" впервые представили в мае 2023 года. Его серийное производство и продажи планируют запустить во второй половине 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.

Первый российско-китайский форум "Ростки" проходит в Казани 7-8 сентября 2023 года. Деловые мероприятия форума дополнят соответствующие культурная и спортивная программы. ТАСС является генеральным информационным агентством международного форума "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество".