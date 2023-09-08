Мишустин заявил, что за семь месяцев рост ВВП превысил 2%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Экономический рост РФ закрепился, о чем говорят показатели ВВП, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании о проекте федерального бюджета на трехлетку.

"С III квартала 2023 года в России наметился экономический рост, мы видим, что он закрепился. По оценке Минэкономразвития, в июле в годовом выражении ВВП превысил уровень 2022 года на 5%, а уровень двухлетней давности - почти на 1%. В целом за семь месяцев 2023 года этот показатель увеличился более чем на 2%", - сказал глава кабмина.