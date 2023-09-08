Red Sea Airlines до 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

Росавиация в ближайшее время проведет оперативное совещание для обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе и планирующих перелет в Египет рейсами авиакомпании

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о временной приостановке полетов в Москву на период с 8 по 17 сентября 2023 года. Росавиация в ближайшее время проведет оперативное совещание с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе и планирующих перелет в Египет рейсами авиакомпании, говорится в сообщении ведомства.

"Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву. Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эш-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание", - сказано в сообщении.

За более подробной информацией российским туристам следует обращаться к туроператору "Интурист", добавили в Росавиации. "Пассажиры рейсов данной египетской авиакомпании - клиенты туроператора "Интурист", - поясняется в сообщении.

"По данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме", - отмечается в сообщении.