Россия заняла первое место среди стран по объемам экспорта в Турцию в январе - июле

Турецкое государственное статистическое ведомство TUIK сообщило, что импорт из РФ составил $28,38 млрд

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Россия заняла первое место среди стран по объемам экспорта в Турцию. Такие данные приводит турецкое государственное статистическое ведомство TUIK.

В январе - июле импорт из РФ составил $28,38 млрд. За Россией следуют Китай ($26,84 млрд), Германия ($16,27 млрд), Швейцария ($14,24 млрд) и США ($9,14 млрд). Импорт из этих стран составил 43,8% от общего объема. Доля России составляет 11,3%.

Между тем в июле РФ уступила первое место, по данным турецкой статистики, по импорту Китаю. В этом месяце КНР поставила в Турцию товаров и услуг на $4,6 млрд, Россия - на $3,65 млрд.

В экспортной статистике с января по июль, а также отдельно в июле, лидирует Германия с $12,5 млрд ($1,67 млрд в июле). За ней идут США ($8,48 млрд за семь месяцев), Италия ($7,26 млрд), Великобритания ($6,95 млрд) и Ирак ($6,64 млрд).

Госстат также отмечает, что за январь - июль дефицит внешней торговли Турции увеличился на 18,1% - с $62,27 млрд до $73,53 млрд. Доля обрабатывающей промышленности за этот период в экспорте составила 94,4%, продукции сельскохозяйственного, рыбного и лесного секторов - 3,5%, горнодобывающего - 1,5%.