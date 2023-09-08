"ВТБ Мои Инвестиции" и "Открытие Брокер" начали подготовку к интеграции клиентов в ВТБ

Интеграцию планируется завершить в январе 2024 года

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ВТБ (брокер "ВТБ Мои инвестиции") и "Открытие Брокер" начали подготовку к интеграции клиентов "Открытие Брокер" в ВТБ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.

Интеграцию планируется завершить в январе 2024 года. В случае получения согласия клиентов "Открытие Брокер" перевод произойдет автоматически.

Гарантами сохранности активов выступают ВТБ и "Открытие Брокер". Активы переводятся в российской депозитарной инфраструктуре.

Интеграция состоит из нескольких этапов. Первый - публикация изменений в регламент и предоставление клиентам "Открытие Брокер" подробной информации об этом. До конца года "Открытие Брокер" направит предложение о переводе в ВТБ, в случае согласия дополнительные действия предпринимать не нужно. Перевод активов будет организован в конце декабря, а завершить перевод планируется в январе 2024 года - тогда у клиентов появится возможность торговать и распоряжаться активами на брокерском счете ВТБ.

"Мы с большой ответственностью подходим к интеграции клиентов "Открытие Брокер" и сделаем все, чтобы перевод активов прошел бесшовно и инвесторы не пропустили ни одного торгового дня на фондовом рынке. Ключевой принцип, которого мы будем придерживаться в ходе интеграции, - сохранить или улучшить инвестиционные условия брокерского обслуживания. Совместно с "Открытие Брокер" мы разработали тарифы, которые позволят обеспечить аналогичные условия для пришедших к нам инвесторов. Они получат доступ к экспертизе, продуктам и сервисам брокера "ВТБ Мои инвестиции", а также высокий уровень обслуживания", - сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

"На каждом этапе интеграции мы будем сопровождать клиентов, держать в курсе дальнейших шагов. Чтобы перевод прошел практически незаметно для инвесторов, мы уже провели большую работу по синхронизации внутренних IT-систем ВТБ и "Открытие Брокер". Отмечу, что на российском рынке такая интеграция брокеров произойдет впервые", - добавил руководитель "Открытие Брокер" Александр Дубров.