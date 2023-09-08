МИД КНР: санкции США против Китая усилят его решимость быть технологически независимым

В Пекине прокомментировали намерение Вашингтона изучить происхождение чипов в новых телефонах Huawei

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Санкции американских властей против китайских технологических компаний усилят решимость КНР быть независимой в сфере инноваций. Об этом в пятницу на брифинге сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Я хочу подчеркнуть, что санкции, сдерживание и подавление не остановят развитие Китая, а только усилят нашу решимость и способность быть независимыми и самостоятельными в области научно-технологических инноваций", - сказала Мао Нин, комментируя намерение властей США изучить происхождение чипов в новых телефонах Huawei.

6 сентября агентство Bloomberg проинформировало, что США намерены выяснить происхождение чипов в процессорах китайских смартфонов Huawei Mate 60 на фоне санкций, введенных ранее против полупроводниковой отрасли КНР.

Как утверждает Bloomberg со ссылкой на данные собственного расследования, чип внутри смартфона "всего на несколько лет" отстает от передовых американских разработок.

С 2019 года Huawei находится под жестким давлением в связи с введенными против нее санкциями США. Особенно сильно пострадал бизнес компании, связанный с производством и продажей смартфонов, что обусловлено прекращением поставок новейших чипов и блокировкой доступа к американским технологиям.