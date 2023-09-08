FT: США на саммите G20 выступят за увеличение капитала ВБ для конкуренции с КНР

По данным издания, это должно быть отражено в итоговом коммюнике саммита

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Администрация США стремится на саммите G20 привлечь максимально возможное число стран к усилиям по наращиванию капитала Всемирного банка на десятки миллиардов долларов, чтобы он мог эффективно конкурировать с инициативой Китая "Один пояс, один путь". Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Она уточняет, что подобные усилия властей США "должны быть отражены в итоговом коммюнике саммита". "Мы работаем над созданием более совершенных и эффективных многосторонних банков развития с увеличенным кредитным потенциалом, улучшенной оперативностью и доступностью, а также усовершенствованными методами работы", - приводит издание соответствующие выдержки из черновика документа, попавшего в распоряжение редакции. Конкретно же американский план предполагает увеличение капитала Всемирного банка на $25 млрд, при этом Вашингтон будет стремиться на саммите привлечь и другие страны к этому проекту. В случае успеха активы банка возрастут на более чем $100 млрд, отмечает газета, при этом Индия якобы "уже поддержала этот план".

Данный шаг США направлен на создание "противовеса попыткам Пекина расширить масштаб проектов экономического сотрудничества", утверждает издание. По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, планируемое усиление Всемирного банка не следует рассматривать как "шаг против Китая", однако, для Вашингтона "имеет критическое значение", чтобы у стран мира были альтернативы китайской инициативе "Один пояс, один путь". В список государств, которые, по мнению издания, могли бы получить выгоду от подобного развития событий, входят Колумбия, Перу, Иордания, Индонезия, Марокко, Нигерия, Кения и Вьетнам.

Саммит G20 в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран Группы двадцати, а также еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур). Россию на мероприятии будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.