Во Владивостоке зафиксировали рост цен на проживание в отелях в период ВЭФ на 46%

По данным исследования компании "Аэроклуб", в апартаментах проживание в даты проведения форума подешевело на 35%

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Проживание в отелях Владивостока в период проведения Восточного экономического форума подорожало в среднем на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 48 тыс. рублей за сутки, при этом стоимость размещения в апартаментах снизилась на 35% - до 8,9 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования компании "Аэроклуб", лидера рынка делового туризма и поставщика IT-решений для индустрии. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

"Средняя стоимость номеров выросла по сравнению с прошлым годом на 46% и составила 48 тыс. рублей за ночь. Больше всего ночей участники форума забронировали в объектах размещения без категории, к которым, в том числе, относятся квартиры и апартаменты - 35%. Причем за год средняя стоимость сократилась на 35% и составила 8,9 тыс. рублей за ночь", - рассказали эксперты.

Средняя стоимость номера в отелях категорий "четыре" и "три" звезды в период ВЭФ выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 87 тыс. рублей и 11,7 тыс. рублей за сутки соответственно. На четырехзвездочные гостиницы приходится 34% бронирований, на трехзвездочные - 18%. Больше всего подорожали пятизвездочные отели - в три раза, до 200 тыс. рублей за ночь. На пятизвездочные отели пришлось лишь 9% бронирований, сообщили в компании.

Самым дорогим бронированием на период ВЭФ стало проживание сотрудника добывающей и обрабатывающей компании в пятизвездочном отеле. За четыре ночи компания заплатила 1,3 млн рублей, отметили в "Аэроклубе".

Авиабилеты

Согласно исследованию, спрос на авиабилеты во Владивосток со стороны представителей бизнеса в период проведения ВЭФ вырос на 3% по сравнению с 2022 годом и в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом. Наибольший интерес к участию в форуме в 2023 году проявили представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики (30%) и сотрудники финансовых и консалтинговых компаний (25%). В пять раз по отношению к 2022 году вырос спрос на участие в форуме со стороны представителей FMCG-компаний (12%).

Средняя стоимость авиабилета в одну сторону в салоне бизнес-класса за год выросла на 26% и составила 157 тыс. рублей. В эконом-классе деловые путешественники в среднем платили 25 тыс. рублей, что на 46% выше, чем годом ранее. Самый дорогой авиабилет на форум обошелся сотруднику финансовой компании в 548 тыс. рублей за перелет из Москвы во Владивосток и обратно в бизнес-классе авиакомпании "Аэрофлот". Больше всего участников ВЭФ прибывает во Владивосток из Москвы, Красноярска и Южно-Сахалинска.

О форуме

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.