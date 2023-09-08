Мишустин сообщил, что проект трехлетнего бюджета должен быть готов в ближайшее время

Глава кабмина уточнил, что планируется доклад президенту РФ Владимиру Путина "по основным вопросам" и затем рассмотрение документов на заседании правительства

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал завершить подготовку проекта трехлетнего бюджета в ближайшее время, чтобы в конце сентября он был направлен в парламент.

"На завершение подготовки документа осталось не так много времени, нужно закончить эту работу в кратчайшие сроки", - указал председатель правительства на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Глава кабинета министров уточнил, что планируется доклад президенту РФ Владимиру Путина "по основным вопросам, по развилкам" и затем рассмотрение документов на заседании правительства. "Чтобы в конце месяца в соответствии с законом направить документы в Государственную думу", - уточнил Мишустин.

На совещании в пятницу премьер-министр предложил обсудить "оставшиеся развилки по ключевым показателям проекта трехлетнего бюджета".