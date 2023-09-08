Объем внешнеторгового оборота между Бурятией и Белоруссией вырос почти на 20% за полгода

Белоруссия в общем объеме импорта среди 53 стран - партнеров Бурятии занимает второе место

ТАСС, 8 сентября. /ТАСС/. Внешняя торговля Бурятии с Белоруссией стабильно растет: по итогам первого полугодия 2023 года объем внешнеторгового оборота вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) в Министерстве экономики Республики Бурятия.

Международное сотрудничество регионов Дальнего Востока, частности развитие контактов с Белоруссией, является одной из тем обсуждения сессий ВЭФ, который пройдет во Владивостоке 10-13 сентября.

"За исключением 2020 года, на протяжении ряда лет внешняя торговля с Белоруссией демонстрирует ежегодный устойчивый рост. По итогам первого полугодия текущего года объем внешнеторгового оборота увеличился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - за счет роста импортных поставок в 1,4 раза", - сообщили в Минэкономики региона.

Белоруссия в общем объеме импорта среди 53 стран - партнеров Бурятии занимает второе место после КНР. На долю Белоруссии приходится 13,9% импортных поставок в Бурятию, речь об оборудовании, изделиях из пластмассы, текстиле, продуктах питания. Из Бурятии в Белоруссию экспортируется древесина и деревянные изделия, продукция железнодорожного машиностроения, изделия из бумажной массы производства Селенгинского целлюлозно-картонного комбината: между этим бурятским предприятием и белорусской компанией "Аквапак индастриал" с 2018 года действует контракт на поставку картона для плоского слоя гофрированного картона.

Кроме того, существует соглашение между Байкальским текстильным комбинатом и производственно-торговым унитарным предприятием "Азотхимфортис": из Белоруссии поставляется полиамидное волокно для текстильной промышленности. Внешнеторговые контракты есть также между промышленными предприятиями, работающими в сфере машиностроения.

27 июня в Уфе на X форуме регионов России и Белоруссии заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, есть план мероприятий, рассчитанный до 2027 года.

О ВЭФ

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.