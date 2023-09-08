Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма при составлении макропрогнозов

Как отметил премьер-министр РФ, "нужно учитывать все накопленные ранее дисбалансы, в том числе вызовы в мировой экономике"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Риски для экономики никуда не делись, надо избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при планировании бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Конечно, риски никуда не делись, и, двигаясь дальше в рамках бюджетного процесса, нужно учитывать все накопленные ранее дисбалансы, в том числе вызовы в мировой экономике. Они могут оказать влияние на наши государственные финансы", - сказал он на совещании о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы.

Глава правительства подчеркнул, что "здесь важно придерживаться прагматического подхода, избегать чрезмерно оптимистичных прогнозов при формировании основных характеристик ну и, конечно, при принятии расходных обязательств".

Российский премьер также отметил, что меры, реализованные по поручению президента правительством в координации с Банком России, позволили смягчить последствия внешних ограничений и пройти наиболее сложный период, защитить бизнес, его сотрудников, сохранить рабочие места и возможность развиваться.