Мишустин заявил, что бизнес адаптируется к внешним шокам

По словам премьер-министра, промышленное производство и инвестиции растут

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Российский бизнес продолжает адаптироваться к внешним вызовам, что выражается в росте промышленного производства и инвестиций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая совещание о проекте федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

"Российский бизнес продолжает уверенно адаптироваться к внешним вызовам, осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые, а инвестиционная активность, что очень важно, возросла на 13% по итогам второго квартала. Это нам дает основание полагать, что такие процессы продолжатся и в ближайшие годы", - сказал премьер.

По данным Минэкономразвития, которые привел Мишустин, ключевым фактором здесь является то, что прирост инвестиций во втором квартале текущего года был обеспечен именно за счет собственных средств организаций. Они увеличились более, чем на 18%. А всего за первые шесть месяцев объем инвестиций составил 7 трлн рублей.

Что касается промышленного производства, то именно оно, по словам премьера, внесло основной вклад в рост ВВП страны. "В июле оно выросло почти на 5%, в июне - около 6%. Если брать за семь месяцев, то основным драйвером была обрабатывающая промышленность. Там рост составил около 6%", - сказал он. Мишустин уточнил, что "выпуск компьютеров, электроники, оптики - выше 30%, электрического оборудования - больше 20%". Также зафиксированы неплохие показатели в металлургической, в пищевой промышленности, в производстве одежды, изделий из пластмассы, резины, и мебели.