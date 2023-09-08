Вынужденно находящимся в Шарм-эш-Шейхе туристам продлили проживание в отеле

Как сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист", компания получила уведомление от Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва - Шарм-эш-Шейх - Москва 8 сентября по техническим причинам

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пассажирам, находящимся в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Компания "Интурист" получила уведомление от авиаперевозчика Red Sea Airlines об отмене полетной программы по маршруту Москва - Шарм-эш-Шейх - Москва 8 сентября по техническим причинам. Пассажирам, находящимся в данный момент в Шарм-эш-Шейхе и ожидающим вылета домой, продлено проживание в отелях и будет предоставлен альтернативный вылет в Москву, о чем будет объявлено индивидуально через отельных гидов", - говорится в сообщении.

Всем туристам, которые приобрели пакетный тур по линии "Интуриста" с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом 8 сентября предлагаются следующие варианты решения ситуации: полный возврат денежных средств или перенос денежных средств на туры на других авиаперевозчиках, либо на туры на другие направления. Для принятия решения по приобретенным путевкам туристам необходимо обратиться в турагентства по месту их приобретения или по телефонам, указанным на сайте туроператора, отметили в "Интуристе".

Ранее в Росавиации сообщили, что взяли на особый контроль выполнение египетской авиакомпанией Red Sea Airlines рейса из Шарм-эш-Шейха в Москву. Там пояснили, что из-за неисправности воздушного судна Red Sea Airlines не смогла перевезти российских туристов. Это связано с тем, что в парке авиаперевозчика всего два самолета.