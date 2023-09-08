Расширение БРИКС и единая валюта: как это может изменить мировую экономику

С 1 января 2024 года объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) будет официально расширено, в его состав войдут сразу шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. На этом фоне появились обсуждения по созданию валюты союза. О том, как она может изменить ситуацию на международном рынке, перспективах и будущем развитии объединения рассказали эксперты, опрошенные ТАСС.

Перспективы расширения

Более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, отметил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. При этом из них формальные заявки на вступление подали 23 государства. Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью телеканалу "ТВ БРИКС" также сообщил, что большой интерес к партнерству с объединением проявляют Индонезия и Турция.

Сейчас БРИКС — это около 40% населения мира и более четверти мирового ВВП. С учетом расширения на союз будет приходиться около половины населения мира, и он будет включать трех крупнейших мировых производителей нефти: Саудовскую Аравию, ОАЭ и Иран. Таким мнением поделилась одна из ведущих индийских газет The Indian Express по итогам прошедшего саммита.

Присоединение новых стран может сделать союз "тяжеловесом" в экспорте углеводородов — особенно нефти, он покроет 42% всех мировых поставок, считает кандидат экономических наук, руководитель программы "Цифровая экономика" института международной экономики и бизнеса РУДН Софья Главина. "Расширенный блок будет содержать 75% мировых запасов марганца, 50% мирового графита, 28% мирового никеля и 10% меди. <...> Учитывая, что страны "пятерки" обогнали страны G7 по доле в мировом ВВП (31,5% против 30,7%), возможности для изменения системы есть. Но при этом стоит понимать, что не все приглашенные страны дали свое полное согласие на вступление", — рассказала эксперт.

При этом ключевой фактор объединения состоит в выстраивании всех отношений на равноправных основах. В нем не существует единой доминанты, а решения проблем достигаются с помощью консенсуса, отметил директор консалтингового агентства GR Group Андрей Громов.

Более того, на прошедшем в минувшем августе 15-м саммите БРИКС также затронули вопрос создания международной резервной валюты — ее планируют применять в мировой торговле. Предположительно, ее стоимость будет определяться на основе корзины валют стран объединения, то есть бразильского реала, российского рубля, индийской рупии, китайского юаня и южноафриканского рэнда. При этом вопрос создания новой валюты возник не в первый раз — изначально идею сформулировали еще в 2018 году на заседании клуба "Валдай".

Сможет ли заменить доллар?

Переход к новой валюте — глобальная стратегическая и очень трудная долгосрочная задача, рассказала директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко. "Если валюта БРИКС покажет свою устойчивость в среднесрочной перспективе, особенно на фоне неопределенности инфляционных ожиданий в отношении доллара, то это окажет максимальное влияние на развитие валюты как альтернативы твердым платежным средствам", — пояснила эксперт.

По мнению Акименко, устойчивость во многом зависит от стабильности и качества обеспечения, например за счет драгоценных металлов, товарной или валютной корзины. В таком случае валюта объединения сможет рассматриваться уже не только как расчетная, но и как резервная.

Вряд ли в ближайшее время удастся создать полную альтернативу доллару, такое мнение выразила ТАСС старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. По ее словам, наиболее вероятный вариант — создание безналичного платежного или резервного средства, которое будет состоять из корзины валют.

В свою очередь, Главина также отметила, что идея с единой валютой на сегодняшний день малореализуема из-за замедления темпов роста экономики, а также непонимания технологической стороны и вопроса цифровизации. Также появляются геополитические негативные факторы: многие из стран в БРИКС имеют разные цели. Так, Бразилия и Россия хотят уйти от доллара, но у Индии и Китая таких проблем нет.

По ее словам, торговый дисбаланс является одной из проблем для создания единой валюты, страны — члены объединения имеют достаточно плотные торговые отношения с Китаем, но при этом мало торгуют друг с другом. "Россия, Китай и Индия готовы запустить свои цифровые валюты для общего использования к началу 2025 года. Это позволит вести торговлю между ними без глобальной сети SWIFT и уменьшить угрозы того же самого для других стран", — добавила эксперт.

Глобальное влияние

Создание новой валюты повлияет на общемировую повестку, а она отразится и на России, это переход к наиболее суверенной, прозрачной экономике, считает Громов. В том числе, по его мнению, будет сглажен и сегодняшний институт санкций, который является политической мерой.

Однако, по его словам, предстоит большой аналитический процесс в создании новой валюты, а БРИКС — это объединение, основанное на равноправных подходах. "Это решение не должно являться прямой альтернативой доллару, необходимо обеспечить качественный шаг вперед, который обеспечит уход из неэффективной экономической системы в равноправную", — пояснил эксперт.

По мнению Акименко, новая валюта будет способна обезопасить страны союза от санкций, а также стабилизировать курс рубля от резкого колебания, но при этом будет не напрямую влиять на его отношение к другим валютам, а только косвенно. "При этом, даже если роль доллара и евро снизится, эти валюты все равно сохранят свою значимую роль на мировых рынках и будут ее играть, пока их эмитенты будут обладать сильными экономиками со значительным влиянием на мировую торговлю", — добавила она.

В текущей политической повестке доллар становится невыгодным для бедных и развивающихся стран, и альтернативная валюта пошатнет его доминирование, пояснила Софья Главина. "По данным Международного валютного фонда, доля доллара в официальных валютных резервах упала до 20-летнего минимума в 58% в последнем квартале 2022 года и 47% с поправкой на изменения обменного курса. Однако он все еще доминирует в мировой торговле", — подытожила Главина.

Председательство России в БРИКС

Во время своего выступления на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ходе своего председательства будет самым конструктивным образом взаимодействовать с партнерами по "пятерке" в целях дальнейшего укрепления роли и авторитета БРИКС.

По его словам, РФ будет способствовать реализации стратегии экономического партнерства союза и выработке новых долгосрочных ориентиров сотрудничества. "В их числе видится повышение роли наших государств в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковской кооперации, расширение использования национальных валют и углубление взаимодействия по линии налоговых, таможенных, антимонопольных органов", — сказал Путин.

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес также выразил уверенность в успехе союза в следующем году. "Да, мы твердо уверены в успехе российского председательства", — подчеркнул он.

Россия многое делала для того, чтобы БРИКС+ был не просто объединением стран, а стал большой, постоянно развивающейся организацией, которая способствует устойчивому развитию миропорядка на принципах свободы и равенства, добавил Андрей Громов.

Российская экономика хорошо адаптировалась к введенным против нее санкциям, а российские торговцы поспешили восстановить и переместить свои торговые коридоры на восток, сообщила Софья Главина. "Наша страна является основным источником импорта угля, сырой нефти и газа в Китай, также мы нарастили объемы торговли с Индией, Бразилией и ЮАР. Другими словами, БРИКС дает России возможность организовать новое торговое партнерство для создания многосторонней торговли", — заключила она.

Виктория Конева, Анастасия Маматина