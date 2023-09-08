Цены на продовольствие в мире в августе вновь стали снижаться после повышения в июле

В августе Индекс продовольственных цен ФАОсоставил в среднем 121,4 пункта, что на 2,1% ниже, чем в июле, и на 24% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года

РИМ, 8 сентября. /ТАСС/. Снижение мировых цен на продовольствие снова началось в августе после повышения, зафиксированного в июле. Об этом свидетельствует распространенный в пятницу Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия.

Как указывается, в августе индекс составил в среднем 121,4 пункта, что на 2,1% ниже, чем в июле, и на 24% ниже пикового значения, достигнутого в марте 2022 года. При этом индекс цен на зерновые ФАО снизился на 0,7% по сравнению с июлем. "Международные цены на пшеницу упали на 3,8% в августе на фоне увеличения сезонного предложения со стороны нескольких ведущих экспортеров, в то время как международные цены на фуражное зерно упали на 3,4% на фоне обильных мировых поставок кукурузы из-за рекордного урожая в Бразилии и скорого начала сбора урожая в США", - отмечается в сообщении организации. В июле мировые цены на пшеницу выросли впервые за предыдущие девять месяцев, на 1,6%, после прекращения действия зерновой сделки.

Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 3,1% в августе, частично компенсировав резкий рост на 12,1% в июле. Как уточняется в отчете, мировые цены на подсолнечное масло за месяц снизились почти на 8% "в результате ослабления мирового импортного спроса и хорошего предложения со стороны крупных экспортеров".

На фоне общего снижения индекса и стоимости основных продовольственных продуктов индекс цен ФАО на рис вырос на 9,8% с июля и достиг 15-летнего номинального максимума. Как поясняют эксперты, это отражает сбои в торговле после запрета на экспорт белого риса сорта Indica со стороны Индии, крупнейшего в мире экспортера риса.

Вырос на 1,3% по сравнению с июлем индекс цен на сахар, что в среднем на 34% выше, чем его значение год назад, констатирует ФАО, объясняя эту тенденцию "растущей обеспокоенностью по поводу воздействия явления Эль-Ниньо на посевы сахарного тростника, а также малым количеством осадков и постоянными засушливыми погодными условиями в Таиланде". Сдерживающими рост котировок сахара аспектами стали хороший текущий урожай в Бразилии, а также снижение цен на этанол и ослабление бразильского реала, указывают в ФАО.