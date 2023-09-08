В Кении Верховный суд оставил в силе закон о бюджете, предусматривающий увеличение налогов

Закон, в частности, предполагает повышение до 16% НДС на топливо и введение сбора в размере 1,5% в жилищный фонд для всех работающих кенийцев

ПРЕТОРИЯ, 8 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Кении отклонил иск с требованием отменить закон о бюджете на текущий финансовый год, который предусматривает существенное повышение НДС на топливо. Об этом сообщила кенийская газета Star.

Верховный суд оставил в силе принятое в июле решение апелляционного суда, отменившего приостановку выполнения закона о бюджете, который 26 июня был подписан президентом Кении Уильямом Руто, отмечает издание. Иск в Верховный суд подал сенатор Окия Омтата.

Закон, в частности, предполагает повышение вдвое (до 16%) НДС на топливо и введение сбора в размере 1,5% в жилищный фонд для всех работающих кенийцев. Правительство рассчитывает, что новые налоги будут ежегодно приносить казне дополнительно около 2 млрд евро.

После принятия закона оппозиция призвала сограждан выходить на улицы и требовать его отмены. В результате беспорядков погибли более 30 человек, число задержанных полицией превышает 300.

В августе правительство начало переговоры с оппозицией с целью стабилизировать ситуацию в стране и найти пути компенсации повышения налогов и сборов для ряда слоев населения.