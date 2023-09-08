В Приамурье впервые число самозанятых превысило количество ИП на 2,3 тыс.

Большая часть из них зарегистрирована в Благовещенске, Белогорске и Свободном

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Число самозанятых в Амурской области выросло до 28,4 тыс. и превысило число индивидуальных предпринимателей на 2,3 тыс. Об этом сообщили в региональном Минэкономразвития.

"Количество желающих открыть свое дело в регионе за последний год значительно выросло. Это касается как субъектов малого бизнеса (рост с 19 тыс. в 2022 году до 26,1 тыс. сейчас), так и самозанятых (рост с 16,2 тыс. в 2022 году до 28,4 тыс. сейчас). Режим налога на профессиональный доход оказался настолько востребованным у амурчан, что на сегодняшний день число самозанятых впервые превысило количество предпринимателей", - говорится в сообщении.

Больше всего самозанятых зарегистрировано в Благовещенске, Белогорске и Свободном. Самыми популярными видами деятельности по объему доходов стали аренда квартир, ремонт и строительство, грузовые и пассажирские перевозки, а также косметологические услуги.

По данным региональной налоговой службы, с начала 2023 года самозанятые амурчане сформировали свыше 7 млн чеков. За это время они заработали больше 7,2 млрд рублей, вложив в экономику региона почти 240 млн рублей в виде уплаченного налога на профессиональный доход.

"Режим самозанятости позволил многим выйти из тени, вести свои дела прозрачно с пользой для экономики региона. Понимая это, правительством области реализуется довольно большой пул мер поддержки для самозанятых граждан. Так, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" они могут рассчитывать на самые выгодные процентные ставки по займам от 4,75% годовых, льготные поручительства, бесплатные консультации по развитию своего дела и услуги по продвижению от центра "Мой бизнес", а также аренду рабочего места в бизнес-инкубаторе. Все это, в том числе, направлено на создание условий для дальнейшего качественного роста самозанятых, масштабирования своего дела и перехода в более крупную категорию субъектов малого и среднего бизнеса", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Валентины Дацко.

С начала 2023 года самозанятые получили порядка 2,4 млн рублей льготных займов в Центре кредитной поддержки предпринимательства области. Услугами центра "Мой бизнес" уже воспользовались более 200 самозанятых.